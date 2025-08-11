“ليون” تريد الاستثمار في الحديد والألومنيوم والطاقة والمناجم والميكانيك

وفد "سيدار" الجزائري يزور المجمع بماليزيا

أعلن مجمع “ليون” الماليزي، أحد أكبر التكتلات الصناعية في آسيا، عن اهتمامه بالاستثمار في الجزائر في قطاعات الحديد والألومنيوم والطاقة والمناجم والصناعة الميكانيكية، وذلك خلال استقبال وفد المجمع الصناعي “سيدار” الجزائري في زيارة رسمية إلى مقراته بماليزيا، شملت جولات ميدانية لمصانعه ووحداته الإنتاجية المتطورة.

وحسب ما أفادت به الشركة الوطنية للحديد والصلب “أس أن أس” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، واصل وفد المجمع الصناعي “سيدار”، بقيادة الرئيس المدير العام خلادي هواري ميلود، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للصلب بليلي مسعود، وعدد من إطارات الشركة القابضة الوطنية لصناعة الحديد، زيارته الرسمية إلى ماليزيا، حيث تنقل إلى مجمع “ليون” الماليزي للاطلاع على وحدات إنتاجه المتنوعة.

وقام الوفد بجولات ميدانية شملت مصانع الحديد والصلب، والشرائح والبطاقات الإلكترونية، إضافة إلى المصنع المتخصص في إنتاج أحدث البطاقات الإلكترونية للتحكم في تشغيل الآلات، وصولًا إلى المصنع الأم للمجمع. وقد تلقى أعضاؤه شروحات تقنية مفصلة حول التكنولوجيا المعتمدة وعمليات الإنتاج.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بسفير الجزائر في ماليزيا عبد الحفيظ بونور، الذي أشاد بالمبادرة واعتبرها خطوة هامة لدعم التعاون الصناعي بين البلدين، مبرزًا اهتمام مجمع “ليون” الماليزي بالاستثمار في الجزائر في قطاعات استراتيجية تشمل الحديد والصلب والألومنيوم والطاقة والصناعة الميكانيكية والإلكترونية والصناعات المنجمية والزراعة والصناعات الغذائية.

واختُتمت الزيارة بعقد اجتماع رسمي رفيع المستوى بمقر مجمع “ليون”، حيث بحث الطرفان آليات تجسيد مشاريع استثمارية كبرى ووضع خارطة طريق لتعزيز الشراكة الثنائية.