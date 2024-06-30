ليون يحسم صفقة بن رحمة بشكل نهائي

فعّلت إدارة نادي ليون الفرنسي، بند شراء عقد الدولي الجزائري ونجم نادي وسيت هام الإنجليزي سعيد بن رحمة بشكل نهائي، ليواصل بذلك هذا الأخير مغامرته في الليغ1.

ونشرت إدارة ليون، بياناً، أعلنت من خلاله شراء عقد بن رحمة من ناديه ويست هام الإنجليزي، وهو الذي انتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بعد اقتناعها بالمردود الذي قدمه الدولي الجزائري، خلال فترة اعارته.

وكشف ذات المصدر، بأن اللاعب الجزائري، أصبح مرتبطا مع النادي الفرنسي، بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان 2027.