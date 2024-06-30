-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ليون يحسم صفقة بن رحمة بشكل نهائي

الشروق أونلاين
  • 110
  • 0
ليون يحسم صفقة بن رحمة بشكل نهائي

فعّلت إدارة نادي ليون الفرنسي، بند شراء عقد الدولي الجزائري ونجم نادي وسيت هام الإنجليزي سعيد بن رحمة بشكل نهائي، ليواصل بذلك هذا الأخير مغامرته في الليغ1.

ونشرت إدارة ليون، بياناً، أعلنت من خلاله شراء عقد بن رحمة من ناديه ويست هام الإنجليزي، وهو الذي انتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بعد اقتناعها بالمردود الذي قدمه الدولي الجزائري، خلال فترة اعارته.

وكشف ذات المصدر، بأن اللاعب الجزائري، أصبح مرتبطا مع النادي الفرنسي، بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان 2027.

مقالات ذات صلة
تأهّل العدّاءَين بوعناني وخنوسي للأولمبياد

تأهّل العدّاءَين بوعناني وخنوسي للأولمبياد

المنتخب الوطني للجيدو في تربص تحضيري بإسبانيا 

المنتخب الوطني للجيدو في تربص تحضيري بإسبانيا 

بن طالب نجم كبير لبى دعوة “الخضر” وهو أساسي في توتنهام

بن طالب نجم كبير لبى دعوة “الخضر” وهو أساسي في توتنهام

“الفاف” تؤكد استعمال “الفار” خلال نهائي كأس الجزائر

“الفاف” تؤكد استعمال “الفار” خلال نهائي كأس الجزائر

النهضة العماني يجدد عقد بلال بن ساحة

النهضة العماني يجدد عقد بلال بن ساحة

زين الدين بلعيد في بلجيكا لتوقيع عقده مع “سانت تروند”

زين الدين بلعيد في بلجيكا لتوقيع عقده مع “سانت تروند”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد