لِكلّ واحد منهم.. إيقاف 4 لاعبين ومسيّر لِمدّة سنة

الشروق الرياضي
  • 477
  • 0
سلّطت لجنة الانضباط لِرابطة الكرة لقسم ما بين الجهات، الإثنين، عقوبات مغلّظة على فريقَي شباب عين ياقوت واتحاد البليدة.

وينشط الفريقان في القسم الثالث، حيث واجه شباب عين ياقوت الضيف اتحاد سدراتة السبت الماضي، وتبارى اتحاد البليدة مع الزائر رائد عين الدفلى يوما من قبل.

وتمثّل سبب معاقبة شباب عين ياقوت في:

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

فضلا عن تسديد إدارة النادي لِغرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، بِسبب سوء التنظيم، وسلوك غير لائق. تقول الرابطة.

أمّا سبب معاقبة اتحاد البليدة والعقوبات المسلّطة عليه، فتمثّلت في:

