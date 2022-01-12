لِماذا استنجدت “الكاف” بِالحكم الجزائري غربال؟

استنجدت “الكاف”، الأربعاء، بِحكم الساحة الدولي الجزائري مصطفى غربال، لِإدارة مباراة منتخبَي موريتانيا وغامبيا.

وكان يُفترض أن يُدير المباراة حكم الساحة بيرنار كاميل من السيشل، بِمدينة ليمبي الكاميرونية، في إطار الجولة الأول من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، عن الفوج السادس. رفقة مواطنه الحكم المساعد جامس فريديريك إيميل، والكاميروني كارين فومو. بينما أسندت “الكاف” في تاريخ سابق إلى حكم الساحة الجزائري مصطفى غربال مهمّة الإشراف على تقنية الفيديو (فار) في المباراة ذاتها، رفقة مواطنه الحكم المساعد عبد الحق إيتشعلي.

جاء هذا القرار بِسبب إصابة الحكم برنارد كاميل بِفيروس “كورونا”، في آخر لحظة. فأقدمت “الكاف” على تعويضه بِالجزائري مصطفى غربال، مع إبقاء الثنائي المساعد إيميل وفومو.

وسبق لِحكم الساحة مصطفى غربال إدارة مباراة افتتاح البطولة الإفريقية بين الكاميرون وبوركينا فاسو، مساء الأحد الماضي. رفقة مواطنَيه الحكمَين المساعدَين عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

ويعني الاستنجاد بِمصطفى غربال، أن حكم الساحة الدولي الجزائري يُحظى بِاحترام كبير لدى “الكاف”، لِكفاءته في إدارة المقابلات.

وتأخّرت مباراة موريتانيا وغامبيا بِنحو 45 دقيقة، بِسبب الجدل الذي لفّ المقابلة اتي سبقتها عن الفوج نفسه بين تونس ومالي، وقرارات الحكم الزامبي جاني سيكازوي المثيرة.

ولا دخل لِمصطفى غربال في تأخّر تنظيم المباراة، لِأن القرار اتّخذته “الكاف”. مثلما لا يتحمّل الحكم الجزائري مسؤولية عدم عزف نشيد موريتانيا قبيل انطلاق اللقاء، التي تقع على إدارة الملعب واللجنة المنظّمة.

وانتهت المباراة بِفوز منتخب غامبيا على منافسه الموريتاني، بِهدف لِصفر.