لِهذا السبب أخرج بلماضي لاعبه فغولي

قدّم الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي تفسيرات، لِسبب إخراجه للاعب سفيان فغولي، مُسجّل هدف “الخضر” أمام بوركينا فاسو.

وترك الجناح فغولي مكانه في الدقيقة الـ 59، لِزميله متوسط الميدان هاريس بلقبلة. وحينها كان المنتخب الوطني مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وقال جمال بلماضي إن فغولي بدأ يُعاني آلاما على مستوى العضلات المُقرّبة (الفخذ)، في أواخر الشوط الأوّل. ولمّا استمرّت هذه الوضعية السّلبية، اضطرّ إلى إخراجه.

وبعد خمس دقائق فقط من خروج سفيان فغولي، تمكّن البوركينابيون من معادلة كفّة النتيجة.

وأشاد الناخب الوطني في تصريحات له عقب مواجهة “الخيول”، بِكفاءة لاعب فريق قلعة السرايا التركي، وقال إن فغولي مُنضبط تكتيكيا، ويمنح الإضافة الفنية اللازمة لـ “محاربي الصحراء”، سواء في بناء الهجمات أو تسجيل الأهداف.

وخاض سفيان فغولي (31 سنة) في صفوف المنتخب الوطني الجزائري 69 مباراة دولية، منذ عام 2012، وتمكّن من تسجيل 17 هدفا. كما ساهم بِقوّة في بلوغ “الخضر” ثمن نهائي كأس العالم 2014، وإحراز كأس أمم إفريقيا 2019.