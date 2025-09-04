لِهذا السبب أُقيل مدرب مازة في لمح البرق

قدّمت الصحافة الألمانية، الخميس، تفسيرات لِسبب إقالة إدارة النادي المحلي بايرن ليفركوزن للمدرب الهولندي إيريك تين هاخ.

وأُنهيت مهام المدرب إيريك تين هاخ بعد 3 مقابلات رسمية فقط آخرها السبت الماضي، أشرف خلالها على العارضة الفنية لِفريق بايرن ليفركوزن الألماني، الذي يضم في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري إبراهيم مازة.

وذكرت صحيفة “بيلد” الأسباب في: غياب ثقافة الاتصال والحوار بينه وبين الإدارة. وإصراره على بعض التمارين البدنية التي لم يستسغها اللاعبون. مثلما بدوا مشوّشين أثناء خوض المقابلات بِسبب فلسفته التكتيكية الغامضة. ناهيك عن التوتّر داخل غرفة حفظ الملابس.

ووفقا للمصدر، فإن المدرب إيريك تين هاخ اشترط قبل توقيع العقد، انتداب لاعبين ينتمون إلى وكالة “المناجير” الذي يُشرف على إدارة أعماله، رغم وجود مدير رياضي لِنادي بايرن ليفركوزن هو مَن يتكفّل بِهذه الوظيفة.