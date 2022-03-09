لِهذا السبب التيّار لا يمرّ بين بن رحمة ومدربه مويس

يُواجه اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مصير الرّحيل عن فريقه وست هام الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بناء على موقف من التقني الأسكتلندي ديفيد مويس مدرب فريق وست هام، واستنادا إلى تقرير نشره الموقع الإنجليزي “كلاريت أند هيوغ”، الأربعاء.

ويرتبط سعيد بن رحمة (26 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتدهورت العلاقة بين سعيد بن رحمة ومدربه ديفيد مويس، منذ احتجاج اللاعب الجزائري على قرار استبداله في مواجهة نيوكاسل. وفقا للمصدر ذاته، الذي أضاف أن مواجهتَي إشبيلية مفصليتان في تحديد مستقبل مهاجم “الخضر”، على اعتبار أن إدارة نادي وست هام والمدرب مويس يُريدان الذهاب بعيدا في منافسة الدوري الأوروبي.

ويُواجه فريق “المطارق” المضيف نادي إشبيلية الإسباني سهرة هذا الخميس، بِرسم ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وتُجرى مباراة العودة بِإنجلترا بعد أسبوع من ذلك. عِلما أن نادي إشبيلية له تقاليد عريقة في الدوري الأوروبي، حيث يحمل الرّقم القياسي في عدد التتويجات بِرصيد 6 كؤوس، آخرها عام 2020.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى نقطة هامّة، فحواها أن سرّ جفاء العلاقة بين بن رحمة ومويس، أن المدرب الأسكتلندي لم يُطالب بِانتداب المهاجم الجزائري لمّا كان يرتدي زيّ فريق برينتفورد الإنجليزي، وأن قرار جلبه اتّخذته إدارة نادي وست هام.