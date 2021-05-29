لِهذا السبب تأجّلت سفرية مُنافس الجزائر

تأجّلت سفرية منتخب موريتانيا لكرة القدم إلى الجزائر، بعدما كان يُفترض أن يشدّ الرّحال جوّا مساء هذا السبت.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري ودّيا مع الضيف الموريتاني بِملعب البليدة، مساء الخميس المقبل.

وتسبّب عطب كهربائي في أضواء الطائرة التي استقلّها مسؤولو منتخب موريتانيا في عدم إقلاعها، كما ذكرته وكالة الأنباء المحلية المستقلّة “الأخبار”.

ولجأت إدارة مطار العاصمة نواكشوط إلى إصلاح العطب، فيما أُجّلت السفرية إلى تاريخ لاحق.

ويُسافر منتخب موريتانيا إلى تونس، لِإقامة تربّص قصير هناك، ثم يحلّ بِالجزائر.