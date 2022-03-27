لِهذا السبب تأخّر قدوم وفد منتخب الكاميرون إلى الجزائر

اضطرّ لاعبو منتخب الكاميرون، الأحد، للمكوث بِمطار مدينة دوالا مدّة أكثر من أربع ساعات، قبيل سفريتهم إلى الجزائر.

ولم يستطع وفد منتخب الكاميرون السفر جوّا إلى الجزائر في الموعد المضبوط سلفا، بِسبب مشكل في نقص وقود الطائرة.

وراحت الصحافة الكاميرونية “تجلد” اتحاد الكرة المحلّي ومسؤولي القطاع الرياضي، بعد هذه الحادثة، وعشية مباراة حاسمة لِمنتخب بلادهم.

للإشارة، فإن رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم صامويل إيتو سبق وفد “الأسود الجموحة”، في القدوم إلى الجزائر. لِأنه كان موجودا بِفرنسا، تلبية لِدعوة من إحدى الجمعيات الرياضية هناك.