لِهذا السبب تخلّى شباب بلوزداد عن “أديداس”

قدّم رئيس نادي شباب بلوزداد محمد بن الحاج، الأربعاء، تفسيرات بِخصوص تخلّي هيئته عن شركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الألمانية “أديداس”.

ونشّط محمد بن الحاج، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا تطرّق فيه إلى هذا الأمر ونقاط أخرى.

وقال المسؤول الأوّل في نادي شباب بلوزداد إن شركة “أديداس” كانت تتماطل في توفير اللّباس الرياضي للاعبين عشية المقابلات الرّسمية الدولية. وهو ما حرّضه على عدم تجديد العقد.

وأضاف أن “أديداس” كانت تُكلّف خزينة الشباب غلافا ماليا قيمته مليونَي أورو، نظير قيمة مالية أقلّ طلبتها المؤسّسة الإنجليزية “أمبرو”، والمُقدّرة بـ 40 ألف أورو.

وعن سبب اقتناء ألبسة “أمبرو” من تونس، قال بن الحاج إن أمورا تجارية وقانونية لها صلة بِالاستيراد دفعتهم إلى اتّخاذ هذا القرار.

وأشاد رئيس الشباب بِالمؤسّسة الإنجليزية، وقال إنها إحدى الشركات الرّاعية لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين نسخة الجزائر 2023، كما ترتبط بِاتّفاقيات مع أندية مُحترمة مثل وست هام الإنجليزي ورايو فاليكانو رفقة مايوركا من إسبانيا وشالكه رفقة فيردر بريمن من ألمانيا.