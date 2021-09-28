لِهذا السبب سقط غزال في فخّ الإصابة

يبقى الغموض يلفّ مشاركة اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال، في مواجهتَي النيجر بِتاريخَي الـ 8 والـ 12 من أكتوبر المقبل.

وتندرج هاتان المقابلتان ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2022.

ويشكو المهاجم غزال إصابة عضلية على مستوى الفخذ، تعرّض لها في الـ 21 من سبتمبر الحالي، وأبعدته عن المنافسات الرّسمية إلى تاريخ غير مُعلن عنه.

واكتظّت عيادة فريق بشكتاش التركي هذه الأيّام بِالمُصابين، حيث بلغ عددهم 14 لاعبا بينهم رشيد غزال.

ونسبت أحدث تقارير الصحافة التركية هذا الكمّ الهائل من المُصابين إلى كثافة المنافسات، حيث أجرى فريق بشكتاش 5 مقابلات (محليا وقاريا) ما بين الـ 11 والـ 24 من سبتمبر الحالي. أي بِمعدّل يكاد يقترب من مباراة كلّ يومَين!

وأضافت سببا ثانيا، فحواه تدهور وضعية بساط ملعب “فودافون بارك” التابع لِنادي الأسود والأبيض. وأشارت الصحافة التركية بِهذا الصّدد، إلى أن مسؤولي نادي بشكتاش يُخطّطون لِنقل مقابلات الفريق في منافسة البطولة المحلية إلى ملعب آخر، ريثما تُرمّم أرضية الميدان.

هذا وخسر فريق بشكتاش مساء الثلاثاء، بِنتيجة (0-2) أمام المضيف نادي أجاكس أمستردام الهولندي.

ولُعبت هذه المباراة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وغاب رشيد غزال عن فريقه بشكتاش في مواجهة أجاكس أمستردام، بِداعي الإصابة الوارد ذكرها أعلاه.

وعن الفوج ذاته، يتبارى فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع الضيف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مساء الثلاثاء.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة كالتالي:

1- أجاكس أمستردام 6 ن

2- بوروسيا دورتموند 3ن

3- سبورتينغ لشبونة 0ن

4- بشكتاش 0ن

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف إلى ثمن نهائي رابطة الأبطال، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل الترتيب من السّباق.