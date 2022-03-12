لِهذا السبب غاب بن سبعيني

غاب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت، عن مباراة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والضيف نادي هيرتا برلين.

وتُجرى المباراة في هذه اللحظات، بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة الألمانية، وتعرف تقدّم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وغاب المدافع بن سبعيني بِسبب عقوبة الإيقاف، حيث يجمع في رصيده خمسة إنذارات. كما تنصّ عليه لوائح البطولة الألمانية.

وكان رامي بن سبعيني قد نال الإنذار الخامس في الجولة الماضية من عمر منافسة “البوندسليغا”، بِتاريخ الـ 5 من مارس الحالي. وحينها شارك المدافع الجزائري أساسيا مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ أمام المضيف نادي شتوتغارت.

ويعود بن سبعيني إلى المنافسات الرّسمية في الـ 18 من مارس الحالي، لمّا يُواجه فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ المضيف نادي بوخوم، بِرسم الجولة الـ 27 من عمر البطولة الألمانية.

وفي الطرف المقابل، يُشارك المهاجم الجزائري إسحاق بلفضيل أساسيا مع فريقه هيرتا برلين، في مواجهة المضيف نادي بوروسيا مونشنغلادباخ.