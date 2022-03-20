لِهذا السبب غاب بوداوي قبيل مواجهتَي الكاميرون

غاب اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي سهرة الأحد، عن مباراة فريقه نيس والمضيف نادي أولمبيك مرسيليا.

وخسر فريق نيس بِنتيجة (1-2)، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية.

ولم يُشارك متوسط الميدان بوداوي في هذه المباراة، بِسبب جمعه ثلاثة إنذارات. آخر هذه البطاقات كانت في الجولة الماضية (الـ 28) بِتاريخ الـ 12 من مارس الحالي، أمام المضيف نادي مونبلييه. وذلك وفقا لِما تنصّ عليه لوائح رابطة الكرة الفرنسية المحترفة.

ومعلوم أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، وجّه الدّعوة إلى هشام بوداوي، تأهّبا لِخوض مواجهتَي “الخضر” أمام الكاميرون، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وبِالمقابل، دخل المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال إلى أرضية الملعب بديلا في الدقيقة الـ 72، وحينها كان فريقه نيس مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وبات فريق نيس بعد هذه الخسارة، يجمع 50 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي مرسيليا الرّتبة الـ 2 بِرصيد نقطة 53 نقطة.