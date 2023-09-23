-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لِهذا السبب غاب بونجاح

علي بهلولي
  • 53
  • 0
لِهذا السبب غاب بونجاح
ح.م

غاب اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن مباراة فريقه السد والمُضيّف نادي قطر.

وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر مساء السبت، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة القطرية.

وقالت إدارة نادي السد إن لاعبها بونجاح مُصاب في تفسير لِغيابه، دون تقديم توضيحات عن نوعية الإصابة، وعمّا إذا كانت خطيرة أو العكس، ومدّة العلاج والغياب عن الميادين.

وكان المهاجم بغداد بونجاح مساء الإثنين الماضي، قد خاض كامل أطوار مباراة فريقه السد والضّيف نادي الشارقة الإماراتي. لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

مقالات ذات صلة
أخبار عن مباراة الجزائر ومصر

أخبار عن مباراة الجزائر ومصر

تصنيف الفيفا لأفضل منتخبات كرة القدم عالميا،عربيا وإفريقيا..

تصنيف الفيفا لأفضل منتخبات كرة القدم عالميا،عربيا وإفريقيا..

بِالفيديو: عمورة يُنقذ فريقه من فخّ الهزيمة أوروبيا

بِالفيديو: عمورة يُنقذ فريقه من فخّ الهزيمة أوروبيا

بقرار يواصل تألقه مع نيويورك سيتي (فيديو)

بقرار يواصل تألقه مع نيويورك سيتي (فيديو)

بلايلي يشرع في تسوية الغرامة المالية مع الأهلي السعودي

بلايلي يشرع في تسوية الغرامة المالية مع الأهلي السعودي

الاتحاد لكتابة تاريخ جديد في إفريقيا

الاتحاد لكتابة تاريخ جديد في إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد