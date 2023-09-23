لِهذا السبب غاب بونجاح

غاب اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن مباراة فريقه السد والمُضيّف نادي قطر.

وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر مساء السبت، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة القطرية.

وقالت إدارة نادي السد إن لاعبها بونجاح مُصاب في تفسير لِغيابه، دون تقديم توضيحات عن نوعية الإصابة، وعمّا إذا كانت خطيرة أو العكس، ومدّة العلاج والغياب عن الميادين.

وكان المهاجم بغداد بونجاح مساء الإثنين الماضي، قد خاض كامل أطوار مباراة فريقه السد والضّيف نادي الشارقة الإماراتي. لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.