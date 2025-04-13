لِهذا السبب غاب توبة

غاب اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة بعد ظهيرة الأحد، عن مباراة فريقه ميخلن في البطولة البلجيكية.

وتعادل فريق ميخلن بِهدف لِمثله مع الزائر نادي لوفان، في لقاء يندرج ضمن إطار الجولة الثالثة لِبطولة بلجيكية مصغّرة.

ويشكو المدافع أحمد توبة إصابة على مستوى الفخذ، أبعدته عن خوض هذه المواجهة، علما أنه شارك بِتاريخ الـ 4 من أفريل الحالي، في آخر مباراة لِفريقه ميخلن بِرسم البطولة البلجيكية.

وبِالمقابل، خاض اللاعب الدولي الجزائري الشاب (أواسط “الخضر”) والمهاجم رفيق بلغالي، كامل أطوار هذه المقابلة بِزي نادي ميخلن.

ويتصدّر فريق ميخلن لائحة الترتيب بِرصيد 24 نقطة، ويجمع نادي لوفان 22 نقطة في المركز الثالث.

وتُجرى هذه البطولة البلجيكية المصغّرة بِصيغة 6 أندية، وبعد تنظيم 10 جولات، ينال رائد الترتيب تأشيرة خوض منافسة دوري المؤتمر الأوروبي نسخة 2025-2026.