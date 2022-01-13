لِهذا السبب غاب فارس عن مواجهة الميلان

غاب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس سهرة الخميس، عن مباراة فريقه جنوة والمنافس نادي ميلان آسي، بِرسم الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس إيطاليا.

وكان محمد فارس قد خاض كامل أطوار مباراة فريقه جنوة والضيف نادي سبيتسيا، مساء الأحد الماضي. لِحساب منافسة البطولة الإيطالية.

وجاء سبب الغياب مُتمثّلا في إجراء محمد فارس، الخميس، فحصا طبيا بِعيادة نادي تورينو الإيطالي.

ويأتي هذا الإجراء الإداري “الرّوتيني”، تمهيدا لِانتقال المدافع الجزائري إلى فريق تورينو، مُعارا لِمدّة 6 أشهر، مع إمكانية شراء عقده في الصيف المقبل. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة مساء الخميس.

ويرتبط محمد فارس (25 سنة) مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025، وقد أعاره في الصيف الماضي لِمدّة موسم واحد إلى نادي جنوة. لكن التحويل لم يدم سوى نصف الفترة.

وهكذا سيلعب محمد فارس لِفريق “إل تورو”، الذي يتموقع في المركز الـ 9، قبل 18 جولة عن إسدال ستار البطولة الإيطالية.

وكان يُمكن لِمحمد فارس أن يحجز لِنفسه مقعدا في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، الذي يخوض هذه الأيّام بِالكاميرون نهائيات كأس أمم إفريقيا. ولكن المسؤول الفني الأوّل جمال بلماضي استغنى عنه، بِسبب تعرّض فارس لِإصابة في أكتوبر الماضي، أبعدته عن المنافسات الرّسمية لِمدّة شهرَين ونصف الشهر.