لِهذا السبب غاب فغولي مساء السبت

غاب اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي مساء السبت، عن مباراة فريقه قلعة السرايا والمضيف نادي قونيا سبور.

وتُلعب المباراة في هذه اللّحظات، بِرسم الجولة الـ 28 من عمر البطولة التركية لِكرة القدم.

وتساءل جمهور فريق قلعة السرايا عن سبب عدم حضور الجناح فغولي في مواجهة نادي قونيا سبور، رغم تألّقه في مباراة البطولة التركية خلال الجولة الماضية، بِتاريخ الـ 27 من فيفري المُنصرم. لمّا قدّم تمريرتَين حاسمتَين، وساهم في فوز فريقه بِنتيجة (4-2) على الضيف نادي ريزه سبور. عِلما أن الدولي الجزائري دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80.

وقال التقني الإسباني دومينيك تورينت مدرب فريق قلعة السرايا، في تصريحات نشرتها الصحافة التركية، السبت، إن فريقه تنتظره 5 مقابلات في ظرف 15 يوما فقط، انطلاقا من مواجهة نادي قونيا سبور، ولذلك ارتأى إعفاء بعض اللاعبين، دون أن يذكر أسماءهم.

ولكن الصحافة التركية قدّرت أن مدرب فريق قلعة السرايا يُفكّر في المواجهة القوّية أمام “البارصا”، وهو سرّ عدم جلبه للجناح فغولي في مباراة قونيا سبور.

ويتبارى فريق قلعة السرايا التركي مع المضيف نادي برشلونة التركي سهرة الخميس المقبل، بِرسم ذهاب ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

ومعلوم أن سفيان فغولي (32 سنة) يحوز خبرة محترمة في المنافسات الدولية، كما سبق له اللّعب في إسبانيا لِمدّة 6 سنوات مع فريقَي فالونسيا وألميريا، ويعرف نادي برشلونة جيّدا.

وربّما يتخوّف مدرب فريق قلعة السرايا من تكرار “البلاوغرنا” لِسيناريو نابولي، وهو ما دفعه إلى إعفاء بعض لاعبيه مساء السبت، تفاديا للإصابات والإجهاد.

وكان فريق برشلونة قد فاز على المضيف نادي نابولي الإيطالي بِنتيجة (2-4)، سهرة الـ 24 من فيفري الماضي، وخطف تأشيرة التأهّل لِثمن نهائي الدوري الأوروبي. بعد أن كان عديد متابعي المنافسة يتوقّعون عبور مُمثّل الكرة الإيطالية إلى المحطّة المقبلة، استنادا إلى نتيجة التعادل (1-1) في لقاء الذهاب بِإسبانيا.