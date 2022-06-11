لِهذا السبب غاب محرز وبن ناصر وبلايلي عن الترويج للألعاب المتوسّطية

دعم إضافي بـ 13 مليار دينار

أوضح محافظ ألعاب البحر المتوسط 2022 عزيز درواز، السبت، سبب عدم استعانة هيئته بِنجوم “الخضر” مثل رياض محرز وإسماعيل بن ناصر ويوسف بلايلي، من أجل الترويج لِهذه التظاهرة الرياضية الكبيرة.

وتحتضن مدينة وهران ألعاب البحر المتوسط، ما بين الـ 25 من جوان الحالي والـ 6 من جويلية المقبل. بِحضور 5400 فرد (رياضيون، مدربون، مسؤولو اتحاديات، حكام…) من قارّات أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وقال درواز إن أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وميلان آسي الإيطالي وأونجي الفرنسي تربطها عقود مع محرز وبن ناصر وبلايلي، تستثمر بِموجبها في صورهم وشعبيتهم. وبِالتالي لا يُمكن للجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط 2022 خرق هذه اللّوائح.

وعرفت الساحة الكروية الدولية مُؤخّرا حالات خلافات حادّة، لها صلة بِقضية الاستثمار في صورة وشعبية نجوم اللّعبة، على غرار ما وقع بين اتحاد الكرة المصري مع محمد صلاح، ونظيره الفرنسي مع كيليان مبابي.

في سياق آخر، كشف درواز في مؤتمر صحفي عن تلقّي هيئته دعما مادّيا قويا من قبل السلطات العمومية الجزائرية. فحواه ضخّ 13 مليار دينار إضافي في ميزانية الألعاب.

وتوجّه محافظ الأولمبياد المتوسّطي بِهذا الصّدد، بِتشكّراته إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على هذا الدّعم القيّم، الذي سيجعل من نسخة وهران “عرسا” رياضيا متوسّطيا بِامتياز.