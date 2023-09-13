لِهذا السبب لم يلعب بوعناني ضدّ السنيغال

فسّر النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سبب عدم مشاركة المهاجم بدر الدين بوعناني، في مواجهة السنيغال.

وأدخل بلماضي انطلاقا من الدقيقة الـ 73، ثلاثة لاعبين على فترات مُتباينة (د73 و84 و89)، وهم: المهاجم محمد الأمين عمورة، ومتوسّطَي الميدان آدم زرقان وهشام بوداوي، على التوالي. فيما قام النّاخب الوطني السنيغالي أليو سيسي بِخمسة استبدالات، ما بين الدقيقتَين الـ 62 والـ 86.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة بِالعاصمة السنيغالية داكار، أرجع بلماضي السبب إلى الحكم الرّابع، وقال إنّه تأخّر في تدوين اسم بوعناني في أجندته، وأيضا في رفع اللافتة التي تُشير إلى تعويضه لِزميل له. عِلما أن الطاقمَ (الحكّام الثلاثة في الميدان + زميلهم الرّابع على هوامش الملعب) موريتانيٌّ.

وكان بوعناني قد شارك أساسيا ضد تنزانيا، قبل أن يخرج في الدقيقة الـ 68 ويُعوّضه زميله رياض محرز.

وخاض بوعناني (18 سنة) أربع مقابلات دولية مع “الخضر”، نصفها أساسيا. ووزّع تمريرة حاسمة في مواجهة النيجر بِملعب براقي.

هذا ونشر بدر الدين بوعناني، الأربعاء، وعبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة (مُدرجة أدناه) عن تدريباته في نادي نيس الفرنسي.

وتنتظر بوعناني وفريقه نيس مباراة قوّية أمام المُضيّف نادي باريس سان جيرمان، سهرة الجمعة المقبلة. لِحساب الجولة الخامسة من عمر البطولة الفرنسية.