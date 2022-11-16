لِهذا السبب لم يُعقد المؤتمر الصحفي

لم يُعقد المؤتمر الصحفي سهرة الأربعاء بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، بعد نهاية المباراة الودّية للمنتخب الوطني وضيفه المالي.

وكان يُفترض حضور الناخبَين الوطنيَين الجزائري جمال بلماضي والمالي إيريك سيكو شال، إلى هذه المحطّة الإعلامية.

وتسبّب عطب كهربائي بِقاعة المحاضرات في إلغاء المؤتمر الصحفي.

بقي الآن التساؤل عن ردّ فعل وزارة الشباب والرياضة بعد هذه الحادثة بِملعب رياضي فخم وعصري دُشّن حديثا، وعشية احتضان الجزائر لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. عِلما أن مسؤولة موفدة من قبل “الكاف”، كانت حاضرة ودوّنت هذه الحادثة في سجّلها.