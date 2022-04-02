لِهذا السبب لن يلعب بلايلي مواجهة مونبلييه

لن يلعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مواجهة فريقه براست والمضيف نادي مونبلييه، بعد ظهيرة هذا الأحد.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 30، من عمر البطولة الفرنسية لِكرة القدم.

وأعلن التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست، السبت، عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون مواجهة نادي مونبلييه، وقد خلت من اسم بلايلي، عكس مواطنه وزميله متوسط الميدان هاريس بلقبلة.

ويغيب بلايلي بِسبب المرض، كما ذكره موقع صحيفة “لو تيليغرام” الفرنسية مساء السبت، دون أن يُوضّح نوعيته بِالتحديد. وأضاف أن الدولي الجزائري اعتذر إلى إدارة نادي براست والمدرب دير زاكاريان، بعد تغيّبه عن الفريق منذ عودته إلى الجزائر، وخوضه مواجهتَي الكاميرون.

ولا يوجد ما يدعو إلى القلق بِخصوص علاقة يوسف بلايلي بِمسؤوليه في نادي براست الفرنسي، استنادا إلى المصدر ذاته.