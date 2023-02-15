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رياضة

لِهذا السبب لن يلعب ديلور مواجهة “اليوفي”

علي بهلولي
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لِهذا السبب لن يلعب ديلور مواجهة “اليوفي”
ح.م
أندي ديلور

لن يُشارك اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور في مباراة فريقه نانت الفرنسي والمُضيّف نادي جوفانتوس الإيطالي.

وتُجرى المقابلة سهرة هذا الخميس، بِرسم ذهاب الدور الـ 16 لِمنافسة الدوري الأوروبي.

ويشكو المهاجم ديلور إصابة على مستوى الرّكبة، جعلت مدربه أنطوان كومبواري يستغني عنه عصر الأربعاء، حينما أعلن عن قائمة لاعبي فريق نانت الذين يخوضون مواجهة “اليوفي”.

وكان أندي ديلور مساء الأحد الماضي، قد شارك أساسيا في مباراة فريقه نانت والزّائر نادي لوريون، بِرسم مسابقة البطولة الفرنسية.

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