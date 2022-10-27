لِهذا السبب نُقلت مباراة السويد والجزائر من سولنا إلى مالمو

قدّم الناخب الوطني السويدي يانه أندرسون تفسيرات، بِخصوص سبب تنظيم المباراة الودّية لِفريقه أمام الجزائر بِملعب مدينة مالمو.

وكان منتخب السويد يخوض مقابلاته الدولية داخل القواعد بِميدان “فريندز أرينا”، الذي يقع في بلدية سولنا بِالعاصمة استكهولم (الجنوب الشرقي للبلد). قبل أن يستقرّ اتحاد الكرة المحلّي على برمجة مباراة “الخضر” بِملعب “إيليدا ستاديوم” بِمدينة مالمو (أقصى جنوب البلد)، مساء الـ 19 من نوفمبر المقبل.

وقال الناخب الوطني السويدي يانه أندرسون في أحدث تصريحات نشرتها الصحافة المحلّية، إن ملعب “فريندز أرينا” بِبلدية سولنا (الصورة المُدرجة أدناه) سيكون مسرحا للمعرض الدولي للخيول، في النصف الأخير من نوفمبر المقبل، وهو سبب التخلّي عن برمجة مباراة “محاربي الصّحراء” بِهذا الميدان، ونقلها إلى ملعب “إيليدا ستاديوم” بِمدينة مالمو.

ومنذ تدشينه عام 2009، لم يحتضن ملعب مدينة مالمو سوى أربع مقابلات دولية لِمنتخب السويد، نصفها ودّي، والنصف الآخر في إطار تصفيات كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.

واللافت أن منتخب السويد لم ينهزم في ملعب مالمو، والأكثر من ذلك لم يتمكّن المنافسون من التسجيل في مرماه: حيث فاز على سان مارينو (6-0)، وكازاخستان (2-0)، ومقدونيا الشمالية (1-0)، وتعادل مع سلوفينيا (0-0).

وقبل مواجهة الجزائر بِثلاثة أيّام، يخوض منتخب السويد مباراة ودّية أولى أمام نظيره المكسيكي، وتُجرى فعّالياتها بِإسبانيا.