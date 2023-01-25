لِهذا السبب يغيب بن ناصر عن المواجهة المُقبلة للميلان

لن يُشارك اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مع فريقه ميلان آسي، في مواجهة الزّائر نادي ساسولو.

وتُجرى هذه المباراة الأحد المقبل، بِرسم الجولة الـ 20 من عمر البطولة الإيطالية.

جاء ذلك بِسبب عقوبة الإيقاف، حيث نال متوسّط الميدان الجزائري الإنذار الخامس في مواجهة المُضيّف نادي لاتسيو سهرة الثلاثاء، ضمن إطار منافسة “الكالتشيو”.

وقبل ذلك، نال بن ناصر البطاقة الصفراء في مواجهات إمبولي وسبيتسيا وروما وليتشي. عِلما أن لوائح منافسة “الكالتشيو” تنصّ على منع اللاعب من خوض المباراة إذا نال إنذارا رابعا في آخر لقاء.

ويُمكن لِبن ناصر العودة إلى الميادين في الخامس من فيفري المقبل، ويلعب مباراة القمّة والمواجهة الجوارية أمام الغريم التقليدي الإنتر.

وخاض بن ناصر كلّ مقابلات الميلان في البطولة الإيطالية هذا الموسم، يوجد بينها 16 مواجهة شارك فيها أساسيا. وسجّل هدفا كما وزّع تمريرة حاسمة.