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رياضة

لِهذا السبب يغيب بن ناصر عن مواجهة لاتسيو

علي بهلولي
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لِهذا السبب يغيب بن ناصر عن مواجهة لاتسيو

يغيب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن مباراة فريقه ميلان آسي والمضيف نادي لاتسيو.

وتُجرى المباراة مساء هذا الأحد، لِحساب الجولة الـ 34 من عمر البطولة الإيطالية.

ويشكو متوسط الميدان بن ناصر إصابة على مستوى الكاحل، كما جاء على لسان مدربه ستيفانو بيولي، في مؤتمر صحفي نشّطه، السبت، ونقلت تفاصيله إدارة نادي الميلان.

ولم يُوضّح مدرب فريق “الروسونيري” إن كانت إصابة بن ناصر خطيرة من عدمها، ومدّة غياب الدولي الجزائري عن المنافسات الرّسمية.

وكان إسماعيل بن ناصر قد شارك أساسيا سهرة الثلاثاء الماضي، في مباراة فريقه ميلان آسي والمضيف نادي الإنتر.

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