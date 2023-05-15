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رياضة

لِهذا السبب يُصرّ “تيفيز” على عدم تعلّم اللّغة الإنجليزية

الشروق الرياضي
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لِهذا السبب يُصرّ “تيفيز” على عدم تعلّم اللّغة الإنجليزية
الأرشيف
كارلوس تيفيز بِزيّ نادي مانشستر سيتي.

كشف نجم الكرة الأرجنتينية سابقا كارلوس تيفيز سرّ إصراره على عدم تعلّم اللّغة الإنجليزية، رغم أنه لعب في “البريمرليغ” لِمدّة سبع سنوات.

واحترف الأرجنتيني تيفيز (39 سنة) في البطولة الإنجليزية ما بين 2006 و2013، مُرتديا أزياء أندية وست هام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. فيما اعتزل رياضة كرة القدم سنة 2021.

وقال تيفيز إن سبب رفضه تعلّم لغة “شكسبير”، يعود إلى تأثّره النفسي وإشفاقه على عمّه الذي أدمن شرب الخمر.

وأوضح تيفيز أن عمّه كان لاعبا موهوبا في الفريق الرّديف لِنادي ريفر بلايت الأرجنتيني، ولمّا ارتقى إلى صنف الأكابر، استدعاه الجيش في بلاده إلى الخدمة العسكرية، بِسبب حرب المالوين (الفوكلاند). وفي تلك الفترة أدمن شرب الخمر، وتحطّمت آماله وأحلام أسرته في أن يُصبح لاعبا مُحترفا.

وفي سنة 1982، نشبت حرب بين الأرجنتين وبريطانيا، بِسبب النزاع على جزر المالوين، وهي أرخبيل قريب من الشواطئ الأرجنتينية.

وأضاف تيفيز في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الإثنين: “عانيت من مشكلة ثقافية مع الإنجليز. لم أرغب في تعلّم اللّغة الإنجليزية، أردت أن يتعلّموا الإسبانية”.

ومعلوم أن الإسبانية هي اللّغة الرّسمية في الأرجنتين.

وتابع كارلوس تيفيز يقول: “تُريد التحدّث معي؟ تعلّم الإسبانية، لأنّني لن أتعلّم اللّغة الإنجليزية”.

للإشارة، فإن النجم الأرجنتيني الآخر ليونيل ميسي، وخلال زيارة له إلى مصر في السنوات القليلة الماضية، طلب منه أحد الإعلاميين (عمرو وأديب) وفي برنامج تلفزيوني على المباشر، التلفّظ بِكلمة واحدة بِالإنجليزية، لكن قائد ومهاجم منتخب بطل العالم 2022 رفض وأصرّ على التحدّث بِالإسبانية فقط.

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