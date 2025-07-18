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رياضة

لِهذه السبب يغيب مازة عن أول مباراة مع ليفركوزن

الشروق الرياضي
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لِهذه السبب يغيب مازة عن أول مباراة مع ليفركوزن
ح.م

يغيب اللاعب الدولي الجزائري إبراهيم مازة، الجمعة، عن أوّل مباراة مع فريقه الجديد بايرن ليفركوزن الألماني.

ويتبارى فريق بايرن ليفركوزن ودّيا مع أواسط نادي فلامينغو البرازيلي، انطلاقا من الساعة السادسة والنصف مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وقال التقني الهولندي إيريك تين هاخ مدرب فريق بايرن ليفركوزن الألماني إن لاعبه إبراهيم مازة يشكو إصابة عضلية، تمنعه من خوض هذه المباراة. وذلك في مؤتمر صحفي نشّطه بِالبرازيل، حيث يُقيم ممثل الكرة الجيرمانية معسكرا إعداديا هناك.

ولم يُوضّح المدرب إيريك تين هاخ مدّة علاج صانع الألعاب مازة، وتاريخ عودته إلى الميادين.

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