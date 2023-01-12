مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية في ليبيا

استقبل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة يوم الخميس، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز. الذي يجري زيارة إلى ليبيا.

وحسب بيان لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، فقد جرى اللقاء بين الطرفين بحضور القائم بالأعمال الأمريكي.

كما حضر اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العائب، يضيف البيان.

وأكد بيرنز في حديثه مع الدبيبة، “ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين ليبيا والولايات المتحدة”. مشيدا “بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة”.

من جهته أكد رئيس الوزراء الليبي أن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو “استقرار ليبيا، ودعمها دولياً من أجل الوصول لإجراء الانتخابات”.