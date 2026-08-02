مآسٍ على الطرقات.. 4 وفيات و10 إصابات في حوادث مرور متفرقة

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، مآس جديدة على الطرقات، متمثلة في حوادث مرور متفرقة عبر عدة ولايات، أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية فقد لقي شخص يبلغ من العمر 39 سنة مصرعه، في ولاية ميلة فيما أصيب شخصان آخران، يبلغان 40 و56 سنة، إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين كانت فارغة بشاحنة ذات مقطورة على الطريق السيار شرق-غرب، عند النقطة الكيلومترية 134 باتجاه سطيف، على مستوى بلدية شلغوم العيد. وقد نُقل المصابان إلى مستشفى وادي العثمانية لتلقي العلاج.

وفي ولاية جيجل، توفي رجل يبلغ من العمر 76 سنة في عين المكان، إثر انحراف وانقلاب شاحنة بمقطورة على الطريق الوطني رقم 43 بمنطقة أفوزار، التابعة لبلدية العوانة.

أما في ولاية المسيلة، فقد أسفر انحراف سيارة سياحية واصطدامها بشجرة على الطريق الوطني رقم 60، بمنطقة دوار جنايدية في بلدية سيدي عيسى، عن وفاة رجل يبلغ من العمر 69 سنة.

وفي ولاية قالمة، أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة في حادث اصطدام بين سيارتين، وقع بمنطقة عين تحميمين المقفل التابعة لبلدية مجاز الصفاء، دائرة بوشقوف، حيث تدخلت فرق الحماية المدنية لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي.