مأساة إنسانية قرب سواحل مدينة بوجدور الصحراوية
قالت منظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية غير الحكومية إن 44 مهاجرا لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم، الأحد، قبالة سواحل مدينة بوجدور الصحراوية.
وأكدت هيلينا مالينو، مؤسسة منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية، بأن 44 مهاجرا لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة كاب بوجدور بالصحراء الغربية.
وأضافت في تغريدة لها على حسابها الشخصي عبر منصة تويتر ” مأساة لقي 44 شخصا حتفهم صباح اليوم في حادثة غرق سفينة جنوب كيب بوجادور. ونقلت سبع جثث إلى المشرحة وابتلع البحر الباقى.
🔴TRAGEDIA. Esta mañana han muerto cuarenta y cuatro personas en un naufragio al sur de Cabo Bojador. Siete cadáveres han sido trasladados a la morgue y el resto de las víctimas fueron tragadas por el mar.
— Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) May 8, 2022
وتابعت مولينا في تغريدة ثانية بالقول ” الناجون الاثني عشر محتجزون بموجب قانون الهجرة المغربي. لا حقوق ولا حتى رحمة للمهاجرين “.
Las doce personas supervivientes están detenidas en aplicación de la ley de extranjería marroquí. No hay derechos, ni siquiera piedad para las migrantes.
— Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) May 8, 2022
وأضافت مولينا في تغريدة لها ” أعمق تعازينا للأسر، ونأمل في يوم من الأيام أن يجدوا العدالة والتعويض”.
Descansen en paz. Nuestro más sentido pésame a las familias, ojalá un día encuentren justicia y reparación.
— Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) May 8, 2022
ولم تحدد وجهة القارب، لكن قوارب المهاجرين المغادرة من هذه المنطقة تتجه عمومًا إلى أرخبيل جزر الكناري الإسبانية، وهو بلد عبور للعديد من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من سواحلها الأطلسية أو المتوسطية.
وتجد الإشارة إلى أنه وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية ، وصل أكثر من 40 ألف مهاجر، معظمهم من المغرب ، في عام 2021 عن طريق البحر إلى البلاد ، وكذلك في أرخبيل البليار وكناري.