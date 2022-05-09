مأساة إنسانية قرب سواحل مدينة بوجدور الصحراوية

قالت منظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية غير الحكومية إن 44 مهاجرا لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم، الأحد، قبالة سواحل مدينة بوجدور الصحراوية.

وأكدت هيلينا مالينو، مؤسسة منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية، بأن 44 مهاجرا لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة كاب بوجدور بالصحراء الغربية.

وأضافت في تغريدة لها على حسابها الشخصي عبر منصة تويتر ” مأساة لقي 44 شخصا حتفهم صباح اليوم في حادثة غرق سفينة جنوب كيب بوجادور. ونقلت سبع جثث إلى المشرحة وابتلع البحر الباقى.

وتابعت مولينا في تغريدة ثانية بالقول ” الناجون الاثني عشر محتجزون بموجب قانون الهجرة المغربي. لا حقوق ولا حتى رحمة للمهاجرين “.

وأضافت مولينا في تغريدة لها ” أعمق تعازينا للأسر، ونأمل في يوم من الأيام أن يجدوا العدالة والتعويض”.

ولم تحدد وجهة القارب، لكن قوارب المهاجرين المغادرة من هذه المنطقة تتجه عمومًا إلى أرخبيل جزر الكناري الإسبانية، وهو بلد عبور للعديد من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من سواحلها الأطلسية أو المتوسطية.

وتجد الإشارة إلى أنه وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية ، وصل أكثر من 40 ألف مهاجر، معظمهم من المغرب ، في عام 2021 عن طريق البحر إلى البلاد ، وكذلك في أرخبيل البليار وكناري.