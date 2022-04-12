مأساة قديورة.. فَسَخَ 3 عقود في ظرف 9 أشهر فقط!

فسخ اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة عقده، مع نادي بيرتن ألبيون الإنجليزي.

وأقدم قديورة على هذا القرار بعد اتّفاق بينه وبين مسؤولي نادي بيرتن ألبيون، كما جاء في بيان نشرته إدارة الفريق الإنجليزي، الثلاثاء.

وكان قديورة قد فسخ عقده مع نادي الغرافة القطري في منتصف جويلية الماضي، قبل أن ينضمّ إلى فريق شيفيلد يونايتد من القسم الثاني الإنجليزي في سبتمبر المُنصرم. ثم فسخ عقده مُجدّدا في الـ 31 من جانفي الماضي، والتحق بِنادي بيرتن ألبيون من الدرجة الثالثة في الـ 25 من فيفري الفائت. عِلما أن مدّة العقد مع الغرافة كان يُفترض أن تنقضي في صيف 2022، مثلما هو الشأن مع تجربتَي شيفيلد يونايتد وبيرتن ألبيون.

وقال المسؤول دينو مامريا المدير الرياضي لِنادي بيرتن ألبيون، في تصريحات نشرها موقع الفريق: “تأثّر قديورة من الناحية النفسية سلبا، بعد إقصاء منتخب الجزائر من تصفيات كأس العالم 2022. وقد طلب من إدارتنا أن تفسخ عقده لِكي يلتحق بِأسرته التي تُقيم بِقطر. تفهّمنا وضعيته، واستجبنا لِطلبه. كان لاعبا جيّدا فوق الميدان، ويحوز خبرة محترمة. في الأخير، أعتقد أن القرار يُرضي الطرفَين”.

وخاض متوسط الميدان عدلان قديورة (36 سنة) مع فريق بيرتن ألبيون، 4 لقاءات في بطولة إنجلترا للقسم الثالث، يوجد بينها مواجهتان شارك فيهما أساسيا. وسجّل هدفَين.