مأساة مليلية: تحقيق بريطاني يكشف حقائق “مروّعة” جديدة

كشف تحقيق أجرته شبكة “بي بي سي” البريطانية، عن تورّط الحكومة الإسبانية في إخفاء أدلة تتعلّق بأحداث الاعتداء على مهاجرين أفارقة حاولوا دخول مليلية التي تسيطر عليها إسبانيا، من الأراضي المغربية.

وتعود مأساة مليلية إلى 24 جوان الماضي. عندما تدفقت مجموعات من المهاجرين الأفارقة نحو السياج الحدودي الذي يفصل المغرب عن جيب مليلية الإسباني.

وتعرّض المهاجرون في هذه الأحداث إلى الضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع، من طرف قوات الأمن المغربية، ما أسفر عن مقتل 24 مهاجراً على الأقل. فيما لا يزال أكثر من 70 شخصاً في عداد المفقودين.

وحسب ما نشرته “بي بي سي” يوم الأربعاء، فقد توصّل التحقيق الصحفي إلى أن الشرطة المغربية “أطلقت الرصاص المطاطي من مسافة قريبة على مجموعة من المهاجرين على الجانب الإسباني من المعبر الحدودي”.

“واتُّهمت وزارة الداخلية الإسبانية بإخفاء أدلة مهمة، التقطتها كاميرات المراقبة عن التحقيقات الرسمية”.

ولعلّ من بين ما التطقته كاميرات المراقبة، مشاهد لـ”جُثث هامدة، تم جرّها من قبل الشرطة المغربية، من منطقة خاضعة للسيطرة الإسبانية”.

وقد تمكّن أكثر من 450 شخصاً من العبور إلى الجيب الإسباني لطلب اللجوء. “لكنهم احتجزوا وأعيدوا إلى المغرب. وزعم بعضهم أنه تعرض للضرب حتى فقد الوعي على يد حرس الحدود المغربي”.

“وكانت الشرطة المغربية تدخل لأراضي الإسبانية لإعادة المهاجرين، بينما كان حرس الحدود الإسباني يراقب ذلك”.

بل إن “السلطات الإسبانية كانت على علم بقدوم المهاجرين الأفارقة للعبور بأعداد كبيرة”، يضيف تحقيق “بي بي سي”.