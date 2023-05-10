مؤتمر الأفلان مؤخر إلى إشعار مجهول

اجتماع لرؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات

كشف أبو الفضل بعجي الأمين العام، لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه “يتعذر عقد المؤتمر خلال الصيف القادم بسبب عدم توفر الهياكل التي تستقبل المندوبين والمدعوين من داخل الوطن وخارجه، إلى جانب تزامن ذلك مع العطلة السنوية للإطارات والمندوبين”.

وجاء ذلك، الأربعاء بالجزائر العاصمة، خلال اجتماع لرؤساء اللجان الانتقالية لمحافظات الحزب، حيث قال بعجي إن الحزب “سيشرع في تقديم الحصيلة السنوية للمجالس المحلية المنتخبة عبر كافة التراب الوطني بداية من 15 ماي الجاري على أن تستمر العملية إلى غاية 30 من نفس الشهر”.

وأبرز في نفس السياق أن هذه العملية “تتم على مستوى كل بلدية بحضور نواب الحزب في البرلمان وكذا المناضلين بهدف الوقوف على الإنجازات المحققة ورصد النقائص من أجل تجاوزها لتلبية طموحات الشعب”.

من جهة أخرى، رحب بعجي بعودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربية، مؤكدا أن هذه الخطوة كانت بفضل “الجهود الكبيرة للدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وفي ختام هذا الاجتماع، عبر رؤساء اللجان الانتقالية للحزب في بيان لهم عن “ارتياحهم للإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية على صعيد الجبهة الاجتماعية وفي المجال الاقتصادي”، مجددين “التزامهم بمواصلة دعم مسار جزائر قوية ورائدة بقيادة الرئيس تبون”.

كما أشادوا بـ”الاحترافية العالية التي بلغها الجيش الوطني الشعبي ودوره في حماية الوحدة والسيادة الوطنية”، يضيف المصدر.