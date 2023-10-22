مؤتمر “الأفلان” يوم 11 نوفمبر.. وهذه محاوره الكبرى

عضو المكتب السياسي للحزب فرحات أغريب لـ"الشروق":

تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على ترخيص رسمي لتنظيم المؤتمر الحادي عشر أيام 12،11 و13 نوفمبر المقبل، وهي الرخصة الثانية التي يحصل عليها الحزب في ظرف أقل من شهر، بعد أن ألغى الموعد السابق إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب فرحات أغريب في تصريح لـ”الشروق”، إن عدة ملفات مُهمة ستكون مطروحة للنقاش خلال المؤتمر المقبل الذي سيعقد بداية شهر نوفمبر من بينها التقارير المصادق عليها من قبل اللجان الولائية على رأسها القانون الأساسي للحزب الذي سيُعرض هو الآخر أمام أعضاء اللجنة المركزية الذين سيجتمعون يوم 29 أكتوبر الجاري.

وسيعرض الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي خلال المؤتمر حصيلة 3 سنوات من وجوده على رأس الأمانة العامة، إضافة إلى التقرير المالي والأدبي والبرنامج العام للحزب يضاف لها وثيقة السياسة العامة التي ستكون بين أيدي المؤتمرين من أجل مناقشتها والتصويت عليها.

وبخصوص ملف الترشيحات لمنصب الأمانة العامة للحزب، قال فرحات أغريب إن اختيار الأمين العام للحزب من صلاحيات أعضاء اللجنة المركزية المنبثقين عن المؤتمر المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأخير حسب وثيقة مشروع القانون التمهيدي الجديد يُنتخب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى توسيع بعض الصلاحيات المتعلقة بمهامه.

وحول مشاركة أعضاء اللجنة المركزية المقصين من الاجتماع المقبل، والبالغ عددهم 65 عضوا، قال عضو المكتب السياسي إنها من مهام الأمين العام الذي له صلاحية البت في هذه المسألة.

ومعلوم أن البعض من هؤلاء سبق أن تم معاقبتهم نتيجة ترشحهم خارج قوائم الحزب في الانتخابات الماضية، حيث تضمنت المادة 26 من المشروع التمهيدي للقانون الأساسي للحزب تصنيف بعض السلوكيات كأخطاء من الدرجة الثانية والثالثة، من ضمنها الترشح خارج قوائم الحزب، والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون تفويض من الجهات المختصة.

كما صُنف الامتناع عن المثول أمام لجنة الانضباط بعد الاستدعاء الثاني ووضع التقارير المزيفة والتصريحات الكاذبة ونشر البيانات دون ترخيص في المسائل المرتبطة بالحزب وكذا الوشاية الكاذبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي الماسة بشرف وسمعة المناضل، خطاب الكراهية، الترشح خارج قوائم الحزب في الاستحقاقات الانتخابية أو ثبوت مساندة قوائم أخرى واستعمال وسائل وممتلكات الحزب لأغراض شخصية كأخطاء من الدرجة الثالثة.

وكان بيان سابق صادر عن حزب جبهة التحرير الوطني، قد أكد أن المؤتمر الخاص بالحزب سيكون أيام 11 و12 و13 نوفمبر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، بعد حصوله على رخصة رسمية.

وقد وجه الأمين العام للحزب، أبو الفضل بعجي، دعوة الحضور إلى المعنيين بدورة اللجنة المركزية يوم 29 أكتوبر بقصر المؤتمرات.