مؤتمر البوليساريو: وفود من 30 دولة تشارك في الافتتاح

أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو حمادة سلمى الداف أن المؤتمر الـ 16 للجبهة بمدينة الداخلة سيشهد مشاركة وفود من 30 دولة.

وقال الداف، الجمعة، في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية إن المؤتمر يشهد مشاركة وفود من الجزائر تمثل مختلف الطيف السياسي الجزائري، إضافة إلى 18 شخصية موريتانية.

وأضاف الداف أن المشاركة العربية والإسلامية تتمثل في مشاركة أكثر من 15 شخصية حزبية و برلمانية و من جمعيات المجتمع المدني و الحركات التضامنية من تركيا ، فلسطين، لبنان، سوريا، تونس، السودان.

وأضاف حمادة سلمى الداف أن القارة الإفريقية سيشارك منها أكثر من 13 شخصية حكومية وبرلمانية وحزبية ومن جمعيات المجتمع المدني من كل من : جنوب إفريقيا، أوغندا، زيمبابوي، موزمبيق، تانزانيا ومن أمريكا اللاتينية توافد أكثر من 13 شخصية دبلوماسية وسياسية وحزبية وبرلمانية وإعلامية ومن جمعيات المجتمع المدني من كوبا، نيكاراغوا، كولومبيا، شيلي، البرازيل، كوستا ريكا، بويرتو الريكو.

كما ستشارك من القارة الأوروبية أكثر من 78 شخصية حزبية وبرلمانية ومن جمعيات المجتمع المدني والحركة التضامنية مع القضية الصحراوية من كل من فيدرالية جمعيات الصداقة الأوربية مع الشعب الصحراوي، رئيس وأعضاء من المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالبرلمان الأوربي ، ومن بلجيكا ، إسبانيا ، فرنسا، سويسرا، السويد، النرويج ، إيطاليا، فيدرالية روسيا، البرتغال، هنغاريا .

وقال الخبير الموريتاني المختص في الشؤون الإفريقية, إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا, إن المؤتمر الـ 16 لجبهة البوليساريو الذي تنطلق أشغاله الجمعة سيعطي نفسا جديدا للكفاح المسلح من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأوضح إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا في منشور له “تحت عنوان “موعد جديد في مسار البوليساريو”, أنه يتوقع أن يعطي المؤتمر العام الـ 16 لجبهة البوليساريو الذي يحمل وسم (مؤتمر الشهيد امحمد خداد لحبيب) “نفسا جديدا” للكفاح المسلح و للعمل السياسي, بالنظر الى الظروف الاستثنائية التي ينعقد فيها.

واشار الى أنه سيشارك في هذه التظاهرة الكبيرة نحو 2000 صحراوي من الشتات والمخيمات وغيرها, في أكبر تجمع صحراوي-صحراوي لزبدة ونخبة المجتمع الصحراوي عبر التاريخ, بحضور قادة رأي ومؤثرين من الدول الجارة والصديقة من مختلف قارات العالم.

ويرتقب أن يحضر حوالي 2000 مندوب ومشارك في المؤتمر الـ 16 لجبهة البوليساريو “الشهيد امحمد خداد لحبيب” المقرر على مدار خمسة أيام (13-17 جانفي) تحت شعار “تصعيد القتال لطرد الاحتلال و استكمال السيادة”.