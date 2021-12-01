وصل، مساء الثلاثاء، وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى مطار وهران الدولي مرفوقا بنظيره التونسي والتشادي للمشاركة في أشغال المؤتمر الثامن رفيع المستوى حول السلم والأمن في افريقيا المقرر تنظيمه ابتداء من الخميس في وهران.

وحل الوزير التونسي للشؤون الخارجية عثمان الجرندي ، والوزير التشادي للشؤون الخارجية و التكامل الافريقي والتشاديين في الخارج شريف محمد زين بمطار وهران الدولي برفقة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

وصرح الوزير التونسي للصحافة لدى وصوله أن “العلاقات الجزائرية-التونسية الضاربة في القدم تتطور باستمرار بغض النظر عن التنسيق الكامل و الوثيق و الدائم بين قائدي البلدين و بيني و بين أخي رمطان لعمامرة”.

وأكد عثمان الجرندي أن التنسيق مستمر بين البلدين في كافة قضايا المنطقة و العالم والمسائل الثنائية في اشارة الى التشاور الدائم والمستمر بين البلدين.

وأضاف “نحن حرصون بقوة على العمل معا في كافة المجالات وفي كل الظروف “، وذكر الوزير التونسي أن حضوره في وهران يدخل في اطار اجتماع مجلس السلم و الامن في افريقيا.

وقال “إنها فرصة اضافية لهذا المجلس لكي يجتمع بوهران مع الاعضاء الافارقة غير الدائمين في مجلس الامن الدولي و عدة موظفين في منظمة الامم المتحدة و كبار موظفي الاتحاد الافريقي للتشاور و الحوار و التنسيق حول كل القضايا التي تخص افريقيا في جميع المجالات و بالخصوص القضايا التي ترتبط بالامن و السلام و التنمية”.

وفي هذا الاتجاه اعتبر رئيس الدبلوماسية التونسية “أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوسائل الناجعة التي تخدم مصلحة افريقيا و مصلحة بلداننا و للخروج بمقترحات التي سنتبعها في مساعينا الدبلوماسية على مستوى مجلس الامن الدولي وكذا المجلس السلم والامن الافريقي”.

وأكد في نفس السياق أن الجزائر التي تحتضن هذا اللقاء “تعد سباقة في تطوير كل الاطر المناسبة للحوار سواء كان الامر على مستوى الدول العربية او على المستوى الافريقي وحديثا على مستوى دول جوار ليبيا” مضيفا ان لقاءات الايام القادمة تعد جزءا من اطر المشاورات التي توفرها لنا الشقيقة الجزائر لكي نتمكن من التحاور بيننا و الخروج باستراتيجيات عمل تعود بالفائدة على بلداننا وتوفر السلم و الامن لمنطقتنا”.

و سيعقد المؤتمر رفيع المستوى حول السلم و الأمن في افريقيا بوهران من 2 الى 4 ديسمبر.