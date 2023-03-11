مؤتمر الطاقة بهيوستن.. عرقاب يتباحث مع مسؤولي شركات أمريكية  

أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، مباحثات مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية تمحورت حول تعزيز فرص الاستثمار مع مجمع سوناطراك.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن الوزير عرقاب التقى على هامش أشغال الطبعة الـ 41 من مؤتمر الطاقة “سيرا ويك” 2023، بمدينة هيوستن الأمريكية، رئيس شركة شيفرون الأمريكية لاستكشاف والإنتاج، كلاي نيفن وبحث الجانبان فرص الاستثمار والشراكة بين سوناطراك وشيفرون في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات واستغلالها، من أجل توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات، لتلبية الاحتياجات الوطنية منها على المدى الطويل، وكذا تأمين امدادات الطاقة العالمية ولاسيما نحو أوروبا.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال المرافقة التقنية والتكنولوجية في المنبع البترولي والغازي والخدمات، وكذا في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في جميع سلسلة قيمة المحروقات.

كما كان للوزير والوفد المرافق له زيارة ميدانية الى المركز العام لقرار الحفر ( مركز تحكم عن بعد)،التابع لشيفرون، أين استمع الوزير الى عرض مفصل حول معطيات الحفر المتقدمة وكيفيات العمل والاتصال المباشر بالحقول والآبار ومناطق العمليات.

وأضاف بيان وزراة الطاقة أنه تم أيا عقد لقاء مع الرئيسة المديرة العامة لشركة “أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن فيكي هولوب، حيث تركزت المحادثات، بين الجانبين، على دراسة حالة علاقات التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة أوكسيدنتال بتروليوم، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات، وتطوير الحقول، في إطار القانون الجديد للمحروقات.

وعلى مستوى وزارة التجارة الأمريكية، التقى وزير الطاقة والمناجم، الرئيس المدير العام بي بي جي انرجي شركة أمريكية للخدمات في مجال الكهرباء والبترول، حيث ناقش الجانبان تبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في مجال التموين الكهربائي والخدمات البترولية، حيث اتفق الطرفان على عقد اجتماعات، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع فروع مجمع سوناطراك، للنقاش حول الحلول التكنولوجية في مجال الخدمات البترولية.

كما التقى الوزير بعدها، مع نائب رئيس شركة “تي جي إس-نوبيك” الجيوفيزيائية دونكان بايت.

وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والخدمات المرتبطة بالمحروقات، من أجل تكثيف الجهود في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بالجزائر عبر تنفيذ مجموعة من المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة، وكذا في مجال التقنيات الحديثة للطاقة الشمسية والطاقة الريحية.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على وضع برنامج عمل وكذا عقد لقاءات، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، فرع مجمع سوناطراك، من اجل المرافقة التكنولوجية في هذا المجال.