مؤتمر الفصائل الفلسطينية.. وفد من حماس في الجزائر هذا الأسبوع  

يصل وفد من حماس إلى الجزائر الأسبوع الجاري، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية والتحضير لمؤتمر الفصائل الفلسطينية.

وأوضح بيان لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الوفد يضم عضوي المكتب السياسي الدكتور خليل الحية وحسام بدران.

وأضاف البيان أن الوفد سيصل الجزائر الأسبوع الجاري للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون.

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: وفد من حركة فتح يصل الجزائر

ويوم 15 جانفي 2021، وصل وفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إلى الجزائر العاصمة، بدعوة من رئاسة الجمهورية، في إطار مشاورات لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية.

وترأس وفد حركة فتح عبد الله الإفرنجي عضو اللجنة المركزية المفوض العام للعلاقات الخارجية.

إلى ذلك، ضم الوفد مروان عبد الحميد عضو المجلس الثوري، أحمد عبد الرازق سفير فلسطين ومعتمد حركة فتح في الجزائر.

وتستمر زيارة العمل هذه إلى يوم الخميس المقبل ويتخللها عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين الجزائريين لبحث العلاقات الفلسطينية الجزائرية، وسبل تدعيمها وتمكينها خدمة للبلدين.