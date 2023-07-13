مؤتمر المركزية في العد التنازلي وهذه شروط الأمين العام

الاتحادات الولائية ستتولى انتخاب المندوبين حسب القطاعات

يعقد الاتحاد العام للعمال الجزائريين مؤتمره الاستثنائي يومي 23 و24 جويلية الجاري بالجزائر العاصمة، والذي سيكون تحت شعار “المؤتمر الجامع ولم الشمل”، فيما ستتولى الاتحادات الولائية عملية انتخاب المندوبين المعنيين بالمشاركة بدلا من الفدراليات.

وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر قيادية في التنظيم النقابي الأكبر في البلاد، فإن القرار تم اتخاذه في ساعة متأخرة من ليلة الخميس عقب اجتماع ماراطوني للجنة تحضير المؤتمر الاستثنائي.

وأفاد منشور للاتحاد العام للعمال الجزائريين تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه في يوم 13 جويلية 2023 انعقد اجتماع للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي تحت رئاسة رئيس اللجنة الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حمو طواهرية، على مستوى المعهد الوطني للبحوث والدراسات النقابية بالعاشور وتم الاتفاق بالإجماع على جملة من القرارات.

وحسب الوثيقة فقد حدد تاريخ عقد المؤتمر يومي 23 و24 جويلية 2023 بالجزائر العاصمة، واستخراج وإرسال قائمة المندوبين حسب الانخراطات والتصفية المالية المصرح بها لدى قسم المالية بالمركزية النقابية.

وشدد المنشور على ضرورة أن تراعي عملية انتخاب المندوبين تمثيل المرأة وعنصر الشباب ضمن القائمة المرسلة، فضلا عن عقد مؤتمرات جهوية يومي 20 و21 جويلية 2023 في أربع مناطق جهوية تحدد لاحقا.

ودعا منشور اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر وعلى رأسها حمو طواهرية الأمين العام بالنيابة للتنظيم النقابي، للانخراط بقوة لإنجاح ما وصفه “المؤتمر المصيري في حياة منظمتنا النقابية”، وذلك بالالتزام والانضباط والتحلي بمسؤولية هذا الحدث التاريخي الهام.

وأفادت مصادر رفيعة بالمركزية النقابية لـ”الشروق”، بأن من شروط الترشح لمنصب الأمين العام الأقدمية وضرورة تقلد منصب قيادي في الاتحاد العام سواء نقابات كبرى أو فدراليات أو وطنية أو اتحادات ولائية أو مناصب سامية في التنظيم النقابي (الأمانة الوطنية للجنة التنفيذية الوطنية وغيرها)، وضرورة أن يكون رجل إجماع وليس تفرقة وصدامات.

ووفق المصادر ذاتها، فإن انتخاب المندوبين الذين سيحضرون المؤتمر الاستثنائي سيتم حصريا عبر الاتحادات الولائية وحسب القطاعات التي لها تمثيل نقابي فعلي، بالنظر لكون الاتحادات الولائية هي التي تمتلك إحصائيات التمثيل حسب القطاعات، مشيرة إلى أن الفدراليات لن تكون مسؤولة عن انتخاب المندوبين بالنظر لتواجدها في الولايات.

وحسب المصادر التي تحدثت إليها “الشروق”، فإن مبدأ المؤتمر الجامع سيكون عنوانا لهذا الحدث، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لتحضيره تطرقت حتى في محافل دولية لقضية المؤتمر الجامع وشرحت مساعي لم الشمل والمصالحة داخل التنظيم النقابي، فضلا عن جولات وتنقلات عبر مختلف أنحاء الوطن واستقبالات للنقابيين والمقصين، فضلا عن احتواء بعض الحركات الاحتجاجية على غرار الميناء ومؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري (شركة النقل الحضري للعاصمة وناتكوم) والسكك الحديدية.