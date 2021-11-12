-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مؤتمر باريس: عقوبات دولية على الأطراف التي تحاول عرقلة الانتخابات الليبية

الشروق أونلاين
  • 809
  • 0
مؤتمر باريس: عقوبات دولية على الأطراف التي تحاول عرقلة الانتخابات الليبية

نقلت وكالة رويترز عن مسودة لنتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، أن عقوبات دولية ستواجه من يحاولون عرقلة الانتخابات الليبية والانتقال السياسي في البلاد.

وأفادت الوكالة بأن المسودة حثت كافة الأطراف على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تطلق  يوم 24 ديسمبر.

كما دعت هذه المسودة إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

وتحتضن باريس الجمعة مؤتمرا دوليا خاصا بليبيا بمشاركة وفود رفيعة من نحو 30 دولة بما في ذلك بعض دول الجوار، وتشارك في المؤتمر شخصيات دولية رفيعة من بينها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الشخصيات  التي “تسعى إلى عرقلة الانتخابات” المقررة إجراؤها في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، بينها تجميد الأصول وحظر السفر.

وكتب موقع “Africa Intelligence” يقول بهذا الشان: “بمبادرة من الولايات المتحدة، قد تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أعضاء الأحزاب التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر“.

مقالات ذات صلة
حصيلة كورونا بالجزائر: 124 إصابة جديدة و6 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر: 124 إصابة جديدة و6 وفيات

تلقيح الأطفال ضد كورونا.. فورار يعلق

تلقيح الأطفال ضد كورونا.. فورار يعلق

التهاب أسعار البقوليات يحرم “الزوالية” من حساء اللوبيا والعدس!

التهاب أسعار البقوليات يحرم “الزوالية” من حساء اللوبيا والعدس!

بريد الجزائر: 5 فواتير يمكن دفعها عن بعد

بريد الجزائر: 5 فواتير يمكن دفعها عن بعد

إصدار سلسلة أمجاد الجزائر ودليل متحف المجاهدين بطريقة “البراي”

إصدار سلسلة أمجاد الجزائر ودليل متحف المجاهدين بطريقة “البراي”

منحة البطالة: الكشف عن تاريخ دخولها حيز التنفيذ وشروط الإستفادة منها

منحة البطالة: الكشف عن تاريخ دخولها حيز التنفيذ وشروط الإستفادة منها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد