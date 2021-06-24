مؤتمر برلين 2 يشيد باستعداد الجزائر لتبادل تجربة المصالحة مع ليبيا

أشاد مؤتمر برلين2 حول ليبيا، باستعداد الجزائر لمبادلة تجربتها في المصالحة الوطنية مع ليبيا.

وأقر مؤتمر برلين، الخميس، ضمن نتائجه بدور الجزائر واستعدادها لتبادل تجربتها في المصالحة مع ليبيا ودعا المنظمات الإقليمية والدول المجاروة لتبني هذا المسعى لتحقيق مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق.

وأشاد المؤتمر بالأطراف الليبية التي أبدت استعدادها لطي صفحة الصراعات الماضية ورائها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي.

هذا ما قاله بوقدوم عن التدخلات الأجنبية في ليبيا

أكد وزير الخارجية، صبري بوقدوم، الأربعاء 23 جوان، على ضرورة الإسراع في وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا الشقيقة، خلال مشاركته في مؤتمر برلين 2 .

وجاء في تغريدة لبوقدوم عبر صفحته على تويتر “أكدت على ضرورة الإسراع في وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا الشقيقة واحترام الالتزامات المتعهد بها في هذا الإطار مسبقا”.

وتابع بوقدوم وذلك “فضلا عن الأهمية البالغة لتحضير الأرضية لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية نهاية العام مع توحيد المؤسسات الليبية،خاصة تلك المتعلقة بالدفاع والأمن”.