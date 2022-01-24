مؤتمر تجديد نقابة “بريد الجزائر” نهاية فيفري

بعد تجميدها قبل 4 سنوات

تجري الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تحضيراتها الأخيرة لعقد المؤتمر التجديدي لنقابة مؤسسة بريد الجزائر التي جرى حلها قبل 4 سنوات وبقي أكثر من 30 ألف عامل بدون ممثل نقابي وتراكم المطالب والمشاكل العالقة.

في السياق، أفاد مصدر قيادي بالمركزية النقابية بأن عملية اختيار المندوبين عبر كافة الولايات ستنطلق الأسبوع المقبل، وسيكون عددهم بحسب عدد العمال في كل ولاية، وهناك ولايات لها 3 مندوبين وأخرى مندوبين اثنين وأخرى بمندوب واحد.

ووفق المصدر ذاته، فالتحضيرات مؤتمر تجديد النقابة ستتواصل بعد تعيين المندوبين ليعقد نهاية فيفري المقبل، واختيار أمين عام جديد للنقابة إضافة إلى أعضاء مكتبها الوطني.

ومعلوم أنه تقرر تجميد نقابة مؤسسة بريد الجزائر في عهد وزيرة القطاع السابقة هدى إيمان فرعون عام 2017، وبقيت المؤسسة التي تضم أكثر من 3 ألف عامل بدون نقابة، ما تسبب حسب عمال ببريد الجزائر في تراكم المطالب والمشاكل.

وأفاد عمال ببريد الجزائر، تحدثت إليهم “الشروق”، بأن من أبرز المشاكل والمطالب التي ما زالت عالقة إلى الآن، على غرار إلغاء العمل يوم السبت وجعله دوري، ومنحة المردودية الجماعية والفردية (PRI/PRC)، والترقية العمودية وبعض بنود الاتفاقية الجماعية.

وسبق للمركزية النقابية ان عينت عبر قرار موقع من طرف سليم لباطشة، روابح سليم، كرئيس للجنة الوطنية لتحضير الندوة الوطنية الانتخابية لنقابة مؤسسة بريد الجزائر.