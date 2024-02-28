مؤتمر دولي يشيد بجهود الرئيس تبون في دعم الصيرفة الإسلامية

توصيات بوضع استراتيجية لسوق رأس المال الإسلامي

أوصى المشاركون في مؤتمر تيبازة الدولي للمالية الإسلامية، بوضع استراتيجية سوق رأس المال الإسلامي بالتعاون مع الجهات التشريعية الإشرافية والرقابية والخبراء الفنيين، تهدف إلى وضع أسس شاملة من ممكنات قانونية وأنظمة وخطط تشغيلية وتنفيذية وموازنات وخطط تدريب وتوعية لإنشاء سوق رأسمال إسلامي يوفر منتجات وخدمات وآليات سوق تجمع بين الامتثال الشرعي والجدارة الفنية.

وشدد الخبراء في ختام الأشغال، مساء الثلاثاء، على أهمية تحديد الأولويات فيما يتعلق باستحداث أنظمة جديدة وتعديل أخرى قائمة لتنظيم أدوات سوق رأس المال الإسلامي، مع وضع قواعد للإفصاح الإضافي للمنتجات واستحضار متبصر لأفضل الممارسات الدولية ضمن الواقع الجزائري في ضبط المتطلبات الشرعية والتنظيمية لسوق رأس المال الإسلامي الجزائري وإجراء مسح شامل لضبط التحديات القانونية والتنظيمية.

وثمن الباحثون من جامعات جزائرية ودولية، جهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في دعم الصناعة المالية في الجزائر، داعين إلى ضرورة ترجمة هذا الدعم من خلال ضبط المتطلبات الشرعية والتنظيمية لسوق رأس المال الإسلامي.

وأبرزت توصيات الملتقى أهمية الاستفادة من التحولات الغربية الداعية للاستدامة والعدالة الاجتماعية، وجعلها فرصة لضبط أشمل لأولويات التأسيس لصناعة سوق رأس المال الإسلامي في الجزائر، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة الشاملة للمشاركين في سوق رأس المال الإسلامي، وكذا تأسيس حوكمة شرعية شاملة تضمن الانضباط الصارم بالمتطلبات الشرعية والنظامية، فضلا عن أهمية تطوير البرامج التكاملية التي تزاوج بين الجوانب الشرعية والفنية.

كما أوصى المشاركون في الطبعة السادسة للمؤتمر بضرورة عقد دراسات تبحث أفضل مقاربات هيئة الأوراق المالية الإسلامية وكذا عقد علاقات تعاون مع مؤسسات التمويل الإسلامي الفاعلة للتعرف المباشر على خبراتها في مجال سوق رأس المال الإسلامي.

وشدد المختصون على ضرورة تسريع إصدار القانون الخاص بالصكوك، لتسهيل ابتكار أدوات لإدارة السيولة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على تشجيع هندسة مبتكرة للمنتجات المالية تعين سوق رأس المال الإسلامي وتسريع تأسيس سوق لتداول الصكوك والأوراق المالية تضمن إحداث قيمة مضافة.