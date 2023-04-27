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رياضة

مؤتمر صحفي لـ “الكاف” بِالجزائر هذا الجمعة

علي بهلولي
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مؤتمر صحفي لـ “الكاف” بِالجزائر هذا الجمعة
ح.م

تعقد “الكاف” هذا الجمعة مؤتمرا صحفيا بِالجزائر العاصمة، له صلة بِبطولة إفريقيا لِصنف أشبال كرة القدم.

وستكون قاعة المحاضرات لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي مسرحا لِهذه المحطّة الإعلامية.

ويُنشّط المؤتمر الصحفي كلّ من الأمين العام لـ “الكاف” فيرون موسينغو أومبا، ورئيس لجنة تنظيم المنافسات الخاصة بِالشباب على مستوى الهيئة ذاتها سليمان وابري، والرّجل الأوّل في “الفاف” جهيد زفيزف، وزميله في المكتب الفيدرالي ورئيس اللجنة المحلّية لِتنظيم بطولة إفريقيا أشبال جمال مربوط.

وفضلا عن التطرّق إلى الجوانب المُتعلّقة بـ “الكان”، سيكون هذا الموعد أيضا فرصة تُذيع فيها “الكاف” أغنية بطولة إفريقيا لِفئة أقلّ من 17 سنة. المنافسة التي تنطلق بِبلادنا السبت المقبل، وتُختتم فعّالياتها في الـ 19 من ماي المقبل.

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