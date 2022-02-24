مؤتمر صحفي لِبلماضي

يعقد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا، الأحد المقبل على الساعة الـ 11 صباحا، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وسيكون هذا الموعد أوّل لقاء لِبلماضي مع رجال الصحافة، بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022. وأيضا محطّة تسبق مواجهتَي المنتخب الوطني والكاميرون في أواخر مارس المقبل، لِحساب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم بِقطر.

وفضلا عن الاستحقاقَين الوارد ذكرهما، سيتطرّق بلماضي والحضور إلى نقاط أخرى، على غرار تدعيم المنتخب الوطني بِلاعبين جدد من عدمه، و تربّص غينيا الاستوائية.