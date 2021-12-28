مؤتمر صحفي لِبلماضي في قطر

يُنشّط الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا، صباح الخميس المقبل. بِالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيتطرّق بلماضي إلى اللاعبين الذين جلبهم إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، وتربّص “الخضر” بِقطر، والمباراة الودّية أمام غامبيا بعد يومَين من المؤتمر الصحفي، وأمور أخرى.

ولم تُقدّم “الفاف” تفسيرات لِسبب عدم برمجة المؤتمر الصحفي ذاته بِالجزائر، قبيل سفرية الدوحة، خاصة وأن “محاربي الصّحراء” مقبلون على استحقاق كبير للدّفاع عن لقبهم القاري. ثم هل تملك هيئة الرئيس شرف الدين عمارة من الوسائل ما يُمكّنها من تنوير الجمهور الجزائري، على الأقلّ من ناحية بثّ المؤتمر الصحفي على المباشر، عبر وسائطها الإعلامية؟