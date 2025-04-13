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الجزائر

مؤثرات عقلية وأدوية تستعمل في عمليات الإجهاض في حوزة مشعوذ

الشروق أونلاين
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مؤثرات عقلية وأدوية تستعمل في عمليات الإجهاض في حوزة مشعوذ
أرشيف
تعبيرية

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة يوم الأحد في بيان، عن توقيف المسمى “ي.ص” يوم الأربعاء الماضي، متلبّسا بممارسة أعمال السحر والشعوذة. مع ضبط مخدرات ومبالغ مالية معتبرة في حوزته.

حيث حجزت المصالح الأمنية لدى المتّهم الموقوف مجموعة من الأدوات المستعملة في أعمال السحر والشعوذة، ومبالغ مالية معتبرة مجهولة المصدر، وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية وأدوية تستعمل في عمليات الإجهاض.

ومع استمرار التحريات، تم إيقاف شخصين آخرين، كان يقومان باستقطاب وإدخال الزبائن إلى المتّهم، إلى جانب 3 نسوة شاركن في هذه الأفعال، يقول ذات البيان.

وبتاريخ اليوم 13 أفريل 2025، تمت متابعة جميع المتّهمين بموجب إجراءات المثول الفوري. لارتكابهم:

  • جنح ممارسة السحر والشعوذة بغرض الحصول على منفعة مادية ومعنوية،
  • وجنحة المشاركة في ممارسة السحر والشعوذة بغرض الحصول على منفعة مادية و معنوية.

وعند مثول المتهمين الستّة، أمام قاضي الحكم، أصدر هذا الأخير أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم في جلسة مقبلة بتاريخ 20 أفريل 2025.

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