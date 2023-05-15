مؤثرة تستنسخ نفسها رقميا للرد والتواصل مع معجبيها

قامت ناشطة أمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي باستنساخ نفسها رقميا للرد والتواصل مع معجبيها مقابل دولار واحد للدقيقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن كارين ماجوري (23 عاما) يتابعها ما يقرب من مليوني شخص على سناب شات، وقد تعودت ان تنشر صورا ومقاطع فيديو لها على مدار اليوم، ولديها نحو 98 بالمائة من المعجبين الذكور.

وتقضي كارين حوالي خمس ساعات يوميا في مجموعة تلغرام، لكن لا يمكنها الرد إلا على بعض التعليقات في كل مرة.

لحل هذه المشكلة، أطلقت المؤثرة الامريكية هذا الأسبوع CarynAI، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يستفيد من تقنية GPT-4 API التي طورتها شركة OpenAI والتي تكرر صوتها وسلوكياتها وشخصيتها.

وتدفع ماجوري مقابل هذه الخدمة دولارا واحدا في الدقيقة، ويمكن للمعجبين الدردشة مع النسخة الرقمية في “تجربة ذكاء اصطناعي ناجحة تُشعر المعجبين وكأنهم يتحدثون إلى كارين نفسها.

ولفت موقع (فورتشان) الاقتصادي إلى هذه الخطوة الجريئة، وتوقّع أنه بعد إحصاء عدد المشاركين الراغبين في استخدام الخدمة قد تحصل كارين على ما يقرب من 5 ملايين دولار شهريا.

كما حققت ماجوري من خلال استعمال هذه الخدمة نحو 100 ألف دولار خلال أول أسبوع، مؤكدة أن لديها قائمة انتظار بالآلاف للانضمام إلى هذه العملية.