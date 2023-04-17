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جواهر

مؤثرة تعاني من السمنة تقدمت لشركات الطيران بهذا الطلب

جواهر الشروق
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مؤثرة تعاني من السمنة تقدمت لشركات الطيران بهذا الطلب

طالبت مؤثرة أمريكية، تعاني من السمنة، هيئة الطيران الفيدرالية، بمنح المسافرين الذين يعانون من زيادة الوزن عددا من المقاعد المجانية التي يحتاجون إليها للطيران بشكل مريح.

وكتبت جايلين تشاني التماسا، وقّع عليه حوالي 4300 شخصا، “بصفتي مسافرة كبيرة الحجم، لقد عانيت أنا وشريكي للأسف من التمييز وعدم الراحة أثناء رحلات الطيران”.

وتهدف تشاني إلى إجبار شركات الطيران على تعويض الركاب الذين يعانون من زيادة الوزن مقابل أي مقاعد إضافية يتعين عليهم شراؤها في وقت الحجز لاستيعاب حجمهم.

كما تسعى إلى منح جميع الركاب الذين يعانون من السمنة مقعدا إضافيا، أو حتى مقعدين أو ثلاثة مقاعد حسب حجمهم، لتلبية احتياجاتهم وضمان راحتهم أثناء الرحلة.

وحولت المؤثرة الأمريكية انتباهها إلى الرسوم، قائلة: “ينبغي على الخطوط الجوية أن تقدم المبالغ المستردة للمسافرين ذوي الحجم الضخم الذين يشترون مقاعد إضافية بأنفسهم”.

تابعت: “يجب أن تكون هذه عملية بسيطة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت أو من خلال خدمة العملاء “.

وأشارت تشاني إلى أنه في إحدى رحلاتها تعرّض خطيبهاإلى تعليقات بغيضة، ونظرات رافضة، وحتى رفض الجلوس بجانبهما.

وذكرت أنه في رحلة أخرى، أُجبرت على شغل مقعد واحد فقط بمساند أذرع ثابتة مما سبب لها الألم والكدمات.

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