مؤثرة سعودية في ورطة بسبب معلومات مضللة عن هيئة الأمر بالمعروف

وجدت مؤثرة سعودية نفسها في ورطة حقيقية بعدما أثارت جدلا واسعا بنشرها معلومات مضللة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أطلقت مشهورة السناب شات في السعودية، رهف القحطاني، موجة جديدة من الجدل بعد حديثها عن عودة قوانين “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، فيما يخص العلاقات المحرمة في المملكة.

وأضافت أن تصريحات البلوغر لن تمرّ هذه المرة مرور الكرام كما سابقاتها، حيث أنها من المُرجح أن تواجه عقوبة السجن لخمس سنوات بالرغم من تراجعها عنها.

وتصدر اسم رهف القحطاني قائمة التريند عبر تويتر في المملكة السعودية وبعض دول الخليج، بعدما نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنشاطها.

وقالت المؤثرة السعودية: “إذا مسكوا بنت مع رجل، الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.. ترى رجعت الهيئة”.

وأضافت: “طبعا يزوجونك البنت، وسنتين تقعد معك ما تطلقها.. وإذا طلقت البنت تسجن 10 سنوات وأيضاً 1000 جلدة شهرية”.

قبل أن تستدرك: “غير أن مهرها لا يزيد عن 1000 ريال، لأنها رخيصة ومن رخصت نفسها رخص مهرها.. ولا يسمح لها المطالبة بمسكن لأنها راح تسكن معاك بنفس الغرفة”.

وفي ذات المقطع، الذي حظي بتفاعل واسع، أوضحت رهف القحطاني الحكم إذا كانت السيدة المتلبسة بقضية زنا متزوجة، وقالت: “المتزوجة يعلمون زوجها.. يمنع التستر عليها.. وإذا طلقها زوجها يزوجونها الرجل الذي اختلت معه”.

وقالت في ختام حديثها: “رجع نظام الهيئة.. الحين راح تنظف البلد.. رجعت الهيئة”.

الكلمات التي أدلت بها “رهف” قوبلت بهجوم لاذع، وبحسب نشطاء فإن ما تطرقت إليه خلال الفيديو لا أساس له من الصحة، ولم تصدر المملكة قرارًا بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي محاولة منها لتدارك الموقف، تبرّأت من كل ما أكدته سابقاً بالقول: “أنا والله مالي شغل.. جاني الخبر قلت افزع”.

وبعد الضجة التي أحدثتها القحطاني في المملكة، كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية عن رصد مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الرأي العام عبر نشرها معلومات مغلوطة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع إن أي شخص يخالف أنظمة النشر الإلكتروني، سواء اللائحة المنظمة للنشر الإلكتروني أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث تم رصد مشهورة نشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم استدعاؤها لأخذ إفادتها، وكذلك إحالة المخالفة للنيابة العامة كونها مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

في السياق، أوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة، فإنه لا صحة لما تم تداوله، وأن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

وتعقيباً على كلام القحطاني، أكد المحامي السعودي “مروان الجابري” أن ما قالته غير صحيح ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية.

وأضاف: “العقوبة قد تكون السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إحداهما أو كليهما”.

وأقرّت القحطاني في منشور آخر، بعوز الفهم الذي يشوب تفكيرها في مثل تلك المواضيع البعيدة عن عالم الموضة والترند (الذي تتقن التعامل معه) قائلة: “ما عندي خبرة بأي شي.. أحاول أرقعها اعميها دايم.. والله اني ابسط مما أنتو تفكروني”.